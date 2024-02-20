الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"جبالى" يستقبل رئيس المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المستشار الدكتورحنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بمقر مجلس النواب، صقر غُباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والوفد المُرافق له، حيث أكد العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين على كل الأصعدة والمستويات.

واستعرض "جبالي" خلال اللقاء الطفرة النوعية التي تشهدها مصر في مجال البنية التحتية، خاصة في مجال الطُرق وهو ما يجعل بيئة الاستثمار في مصر بيئة واعدة، وسياسيًا.

وأكد تطابق المواقف المصرية– الإماراتية إزاء القضايا الإقليمية، وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين والحيلولة دون تصفية القضية الفلسطينية.

وعلى الصعيد البرلماني، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بمستوى التنسيق والتعاون البرلماني المصري– الإماراتي في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك.

من جانبه، شدد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي على أن العلاقات الإماراتية– المصرية ضاربة في جذور التاريخ، مؤكدًا ثقل الوزن المصري إقليميًا وعالميًا، ومُشيدًا بالتعاون البرلماني الإماراتي المصري في كل المحافل، وعلى صعيد الوضع الحالي في قطاع غزة.

وأكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، أن ما يحدث في غزة أمر مؤلم انسانيًا، مُشيدًا بالموقف المصري الصلب في وجه مُخططات التهجير القسري للفلسطينيين ومُنددًا بالمعايير المزدوجة للمجتمع الدولي في تعامله مع تلك الأزمة.

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