"إعلام النواب" تطالب بتسهيل إجراءات زيارة معبد كلابشة لتحقيق التنمية السياحية

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة،أن معبد كلابشه يقع خلف بحيره ناصر وتم نقل المعبد عام ١٩٦٢ حتى ١٩٦٣ من منطقه كلابشه القديمه على بعد ٥٥ كم جنوب السد العالي جاء ذلك خلال تفقد وفد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفي وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،أعمال التطوير فى المعبد وأكد "سعيد " أن المعبد بني في العصر الروماني وخصص هذا المعبد لعباده الإله مندوليس النوبى.

وأضاف "سعيد " يقع في حيز معبد كلابشه ثلاث معابد الأول معبد جرف حسين الذي اعيد تركيبه بواسطه المجلس الأعلى للآثار عام ٢٠٠٣ بالاضافة الى معبد بيت الوالي بناه الملك رمسيس الثاني ويضم هذا المعبد نقوش تمثل الحياه اليوميه في فتره الملك رمسيس الثاني وكذلك انتصاراته على النوبيين وكذلك أيضا تم تاليه الملك رمسيس الثاني في هذا المعبد.

اما المعبد الثالث هو مقصوره قرطاس بني في العصر البطلمى لم يتبقى من هذا المعبد سوي مقصوره ذو تيجان حتحوريه.

وأشار "سعيد " أن اهم نقاط التطوير داخل معبد كلابشه عمل اللوحات الإرشادية التي توضح مسار الزياره وشرح النقوش المعابد الموجوده داخل المعبد بالاضافه الى انشاء حمامات بالجهود الذاتيه دون تكلفه المجلس الأعلى للآثار اي أعباء مالية وايضا تركيب شبك حديدي بدايه من صاله الاعمده التانيه وذلك لحمايه المعبد من مخلفات الطيور موضحا جاري عمل مرسي حجري جديد لاستيعاب اللنشات القادمه وتطوير الإضاءة وجاري انشاء ثلاث غرف أحدهما للاثريين والأخرى للامن والثالثة كنترول داخلي.

واوصت اللجنة بتسهيل إجراءات زيارة السياح،من خلال منفذ واحد يضم ممثلين لكافة الاجهزة الحكومية فى ظل تزايد عدد السياح، وإعادة الروح الى المعبد فى ظل إستهداف القيادة السياسية والحكومة على زيادة الموارد وتنمية السياحه.

شارك فى الزيارة الدكتور نادر مصطفى رئيس الوفد البرلمانى والنائب عصمت زايد والنائبة منال هلال عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة ضحى عاصي عن حزب التجمع، والنائبة منى عمر عن حزب حماة وطن ونواب محافظة أسوان جابر ابوخليل وريهام عبدالنبى.

