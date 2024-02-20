الثلاثاء 20 فبراير 2024
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سياسي

وفد "صحة النواب" يتفقد مستشفى المسلة بأسوان ويطالب بزيادة الكوادر الشبابية

سهير عبد الحميد
سهير عبد الحميد

تفقد وفد برلماني من لجنه الشون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد مستشفي المسلة التخصصي بمحافظة أسوان ضمن الجولة الميدانية التي تقوم بها اللجنه البرلمانية للمحافظة وتستمر لمده ثلاثة ايام لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها موخرا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومه التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

واصطحب الوفد البرلماني المدير التنفيذي لهئية الرعاية الصحية الدكتور امير التلواني والدكتور طه جابر مدير مستشفي المسله في جولة تفقدية للمستشفي وأقسامها واطلعوا علي طلبات المنشآت الصحية التابعه للتأمين الصحي وما تحتاجه لتوفير افضل خدمه ورعاية صحية للمستفيدين من التأمين الصحي الشامل والمترددين علي المستشفي والتي تشمل اقسام الاشعه والطواريء والعيادات الخارجيه العنايه المركزيه ووحدة المناظير وأقسام الباطنه وقسم العزل والاطفال ووحدة الغسيل الكلوي. 

وطالب أعضاء الوفد البرلماني من لجنه الشون الصحية بمجلس النواب بتوفير الكوادر الشبابيه الطبيه الدربه مع تأهيل الكوادر الطبيه الشبابية وهو ما رصدته اللجنه من نقص في الكوادر الطبيه في المنشآت الصحية بالمحافظة كما طالب الوفد بتوفير مخازن علاجيه لوحده والغسيل الكلوي بالمستشفي.

ورافق الوفد خلال تفقد المنشآت الصحية الدكتور ايهاب عماد حنفي مدير فرع هيئة الرعايه الصحية في اسوان ووكيل وزارة الصحة بأسوان دكتورة حنان انور ورحاب علي مدير عام الهيئة العامه للاعتماد والرقابه الصحية وطارق صبح مدير قسم الطب الوقائي بأسوان ومن ديوان عام المحافظة ايرين وديع نائب مدير العلاقات العامه. 

ويضم الوفد البرلماني من لجنه الشون الصحية بمجلس النواب النائبو سهير عبد الحميد والنائب محمود العزب والنائب محمود ابو الخير والنائب مكرم رضوان والنائبة عبلة الالفي والنائبة راويه مختار والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائبة حمانا عمارة والنائبة ريهام عبد النبي.

لجنة الصحة بمجلس النواب مستشفى المسلة التخصصى فى أسوان مستشفي المسلة التخصصي الدكتور امير التلواني النائبة سهير عبد الحميد

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