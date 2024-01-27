رئيس "شباب النواب" يهنئ منتخب اليد بتتويجه بطلا لإفريقيا للمرة التاسعة

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الشعب المصري واتحاد كرة اليد ولاعبي منتخب مصر وجهازهم الفني بالفوز بالبطولة الإفريقية لكرة اليد للمرة التاسعة في تاريخه بالفوز على منتخب الجزائر الشقيق، وضمان الوصول المباشر إلى أوليمبياد باريس.

وأشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة، بالأداء الذي قدمه لاعبو منتخب مصر لـ كرة اليد، على مدار البطولة بعد تغلبهم على جميع المنافسين وهو ما جعل فوزهم باللقب الإفريقي فوز مستحق، مؤكدا أن الرياضة المصرية حققت نجاحات كبيرة في الآونة الأخير بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي الرياضة والرياضيين.



وقال حسين في بيان رسمي: "أتقدم باسمى وباسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهنئة للمنتخب الوطني لكرة اليد للفوز بكأس الأمم الإفريقية بعد أداء قوي استطاع من خلاله ابطال مصر فرض شخصيتهم علي المنافس طوال المباراة".



وأضاف: "تثنى اللجنة على الأداء المتميز والرائع والبطولي الذى أثمر وحقق الفوز بالبطولة الإفريقية للمرة التاسعة في تاريخه، وهو ما يعكس الأداء الرجولي للاعبي منتخب مصر، وتعرب لجنة الشباب والرياضة عن خالص التهانى للمنتخب على تحقيق هذا الإنجاز الكبير".

وأكد رئيس لجنة الشباب الشباب أن أداء منتخب كرة اليد، في بطولة إفريقيا يدعو إلى الفخر، بعد الفوز على جميع المنافسين بأداء جيد والتأهل المباشر إلى أوليمبياد باريس.