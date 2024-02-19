الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"القومي لحقوق الإنسان" ينظم لقاءات تشاورية حول الحقوق الإنجابية

القومي لحقوق الإنسان
القومي لحقوق الإنسان

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، لقاءً تشاوريًا مع وفد طلابي من جامعة الجيزة الجديدة، حول رؤيتهم لحقوق الإنسان والحقوق الإنجابية، بمقر المجلس.

قدم الطلاب عرضًا عن نشاط الجمعية الطلابية الطبية بالجامعة، والتي تقوم بتنظيم حملات للتوعية ونشر الوعي بالحقوق الصحية ورفع وعي الطلاب بحقوق الطبيب والمريض، كما تسعى لدعم قدرات الطلاب ورفع وعيهم بالقضايا المجتمعية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقوم بالتواصل والتعاون مع جامعات دولية ومنظمات مجتمع مدني. 

وتنقسم الجمعية في عملها إلى عدة لجان متخصصة، ويتم تنظيم العمل وتوزيع المسئوليات وتبادل الأدوار بشكل ديمقراطي، وتخصص الجامعة ميزانية لدعم نشاط الجمعية، للحفاظ على استدامة العمل.

ودار نقاش موسع بشأن التحديات الثقافية التي تواجه حقوق الإنسان، وتعوق التمتع بالحقوق، كما تم الإشارة إلى ضرورة تعديل بعض المواد القانونية لحماية حقوق المريض والطبيب، ومنها العمل على على إصدار قانون المسئولية الطبية لحماية حقوق المواطن وضمان الحصول على أعلى مستوى من الخدمة الطبية. 

وتمت الإشادة بإدارة جامعة الجيزة الجديدة وقدرتها على تمكين الطلاب ورفع وعيهم، الأمر الذي يوضح الجهد الذي يدعم تكوين الطالب وتمكينه علميًا واجتماعيًا وتأهيليه للانخراط في سوق العمل عقب التخرج بذهن منفتح ومهارات حياتية ايجابية.


جاء هذا ضمن خطة عمل المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتنفيذًا لبنود البروتوكول الموقع بين المجلس وجامعة الجيزة الجديدة.

وفي هذا السياق، عقد المجلس اجتماعًا تنسيقيًا مع وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان، الاثنين الماضي، لتنسيق العمل فيما يتعلق بتعزيز الحقوق الانجابية وتنفيذ إلتزامات مصر الدولية والتوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية، بجانب توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة ذات الصلة بالحقوق الانجابية والجنسية.

جامعة الجيزة الجديدة حقوق الانسان الحقوق الإنجابية الجمعية الطلابية المجلس القومي لحقوق الإنسان

الأكثر قراءة

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

قرارات عاجلة من كولر بشأن سفر بعثة الأهلي إلى غانا.. والسبب منتخب مصر

كيليان مبابى لاعبًا فى ريال مدريد الإسبانى لـ5 سنوات

إصابة 30 طالبًا فى حادث سقوط مدرج مسرح السيرك بالوادى الجديد

إنهاء إجراءات الإفراج عن البلوجر سوزى الأردنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية - البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية