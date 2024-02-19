"القومي لحقوق الإنسان" ينظم لقاءات تشاورية حول الحقوق الإنجابية

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، لقاءً تشاوريًا مع وفد طلابي من جامعة الجيزة الجديدة، حول رؤيتهم لحقوق الإنسان والحقوق الإنجابية، بمقر المجلس.

قدم الطلاب عرضًا عن نشاط الجمعية الطلابية الطبية بالجامعة، والتي تقوم بتنظيم حملات للتوعية ونشر الوعي بالحقوق الصحية ورفع وعي الطلاب بحقوق الطبيب والمريض، كما تسعى لدعم قدرات الطلاب ورفع وعيهم بالقضايا المجتمعية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقوم بالتواصل والتعاون مع جامعات دولية ومنظمات مجتمع مدني.

وتنقسم الجمعية في عملها إلى عدة لجان متخصصة، ويتم تنظيم العمل وتوزيع المسئوليات وتبادل الأدوار بشكل ديمقراطي، وتخصص الجامعة ميزانية لدعم نشاط الجمعية، للحفاظ على استدامة العمل.

ودار نقاش موسع بشأن التحديات الثقافية التي تواجه حقوق الإنسان، وتعوق التمتع بالحقوق، كما تم الإشارة إلى ضرورة تعديل بعض المواد القانونية لحماية حقوق المريض والطبيب، ومنها العمل على على إصدار قانون المسئولية الطبية لحماية حقوق المواطن وضمان الحصول على أعلى مستوى من الخدمة الطبية.

وتمت الإشادة بإدارة جامعة الجيزة الجديدة وقدرتها على تمكين الطلاب ورفع وعيهم، الأمر الذي يوضح الجهد الذي يدعم تكوين الطالب وتمكينه علميًا واجتماعيًا وتأهيليه للانخراط في سوق العمل عقب التخرج بذهن منفتح ومهارات حياتية ايجابية.



جاء هذا ضمن خطة عمل المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتنفيذًا لبنود البروتوكول الموقع بين المجلس وجامعة الجيزة الجديدة.

وفي هذا السياق، عقد المجلس اجتماعًا تنسيقيًا مع وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان، الاثنين الماضي، لتنسيق العمل فيما يتعلق بتعزيز الحقوق الانجابية وتنفيذ إلتزامات مصر الدولية والتوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية، بجانب توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة ذات الصلة بالحقوق الانجابية والجنسية.