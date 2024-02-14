الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"شكاوى حقوق الإنسان" تتفقد جودة الخدمات بالفيوم

المجلس القومي لحقوق
المجلس القومي لحقوق الإنسان

توجهت بعثة من  المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة الشكاوى بالمجلس بزيارة ميدانية لمحافظة الفيوم، وتستهدف البعثة زيارة مراكز ومدن الفيوم "إبشواي ويوسف الصديق وطامية" للوقوف على جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وذلك على مدار أربعة أيام.

وبدأت لجنة الشكاوى أعمالها بمحافظة الفيوم بإجراء زياراتها الميدانية بتفقد الأجهزة الخدمية لمراكز ومدن وقرى المحافظة، كذا زيارة ديوان محافظة الفيوم برئاسة محمود بسيوني عضو المجلس ورئيس لجنة الشكاوى حيث عُقدت عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة.

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والتقت البعثة برئيس مركز ومدينة الفيوم الذي قام بتوضيح الجهود التى تقدم من أجل جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أنواعها والجهود المبذولة من قبل المحافظة لاستكمال المشاريع التنموية والخدمية بقرى ومراكز مدينة الفيوم وكيفية تذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ.

وتوجهت البعثة لزيارة مستشفى الفيوم العام والتقت مدير المستشفى وتعرفت على الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى والتى تخدم أكثر من 4 ملايين مواطن من أبناء محافظة الفيوم.

 

يذكر أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، استقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على هامش زيارة الوفد للمحافظة، خلال الفترة من 11 إلى 15 فبراير الجاري، للمشاركة في فعاليات الدورة التدريبية حول "أساسيات حقوق الإنسان"، بجانب عقد ندوات توعوية ولقاءات تشاورية وحوارية متخصصة، وزيارات ميدانية للمستشفيات والجمعيات الأهلية ومجالس المدن والمراكز، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين.

المجلس القومي لحقوق الإنسان محافظة الفيوم أبشواي مستشفى الفيوم العام مدينة الفيوم

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