الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"قومي حقوق الإنسان" يستقبل وفدًا من جمعية الصداقة المصرية الألمانية

المجلس القومي لحقوق
المجلس القومي لحقوق الإنسان

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان وفدًا من جمعية الصداقة الألمانية المصرية البرلمانية بمقر المجلس.

في بداية اللقاء رحبت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس بالوفد، وأكدت عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والألماني والتعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

وتم خلال اللقاء استعراض جهود المجلس في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع العديد من الجهات،  ومنها الجامعات، حيث قام المجلس بتنظيم عدة لقاءات مع أكثر من 8000 طالب وطالبة من شباب الجامعات المصرية ليصبحوا سفراء في مجال حقوق الإنسان، وبناء جيل يكون قادر وواعى لنشر ثقافة حقوق الإنسان كلا في مجاله

وكذلك، تم استعراض تعاون المجلس مع مؤسسات المجتمع المدني حيث يقوم المجلس بتنظيم ملتقى منظمات المجتمع المدني للاستماع إلى وجهة نظرهم وتقديمهم للمقترحات والتوصيات الي الجهات المعنية، بالإضافة إلى أن المجلس يعمل على تقديم مشروعات قوانين ومراجعة كافة القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ومجلس الشيوخ وذلك لكى تتواكب مع نصوص الدستور، خاصة فيما يتعلق بالالتزام ومواءمة التشريعات الوطنية وفقا للاتفاقيات الدولية.

وقد تطرق الحديث عن الأزمة في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد  المجلس على دعوته للوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة التي تحدث في حق الشعب الفلسطيني، وأنه يجب على إسرائيل أن تخضع لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وتحترمها، مؤكدًا وقوف المجلس بجانب الشعب الفلسطيني وتأييد حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما أن الموقف المأساوي الحالي يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني، حيث يوجد 2.3 مليون فلسطيني تقريبا  يعيشون بدون طعام أو كهرباء أو مياه، حيث سعت مصر  جاهدة في إيصال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة لتخفيف باعتبار أن ما يحدث في غزة يخالف كافة مبادئ القانون الدولي الإنساني وكافة مبادى حقوق الإنسان.

شارك في اللقاء السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، ومن جمعية الصداقة المصرية الألمانية فى البرلمان الألمانى أعضاء البرلمان الاتحادى الألمانى عن أحزاب، حزب الاتحاد المسيحى الديمقراطى CDÜ، حزب الأتحاد الاجتماعى المسيحى CSÜ ، حزب الخضر GRÜNE ، حزب البديل من اجل المانيا AFD ، والحزب الديمقراطى الحر  FDP.

يذكر أن جمعية الصداقة الألمانية المصرية هي جمعية غير حكومية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين ألمانيا ومصر على المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وتهدف الجمعية لتعزيز التفاهم والصداقة بين الشعبين الألماني والمصري، دعم التبادل الثقافي.

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