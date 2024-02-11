الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"القومي للمرأة" يعقد اجتماعًا مع مسؤولين بسفارة هولندا لمناقشة مجموعات الإدخار والإقراض

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعًا مع عدد من المسئولين بسفارة هولندا بالقاهرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وضمن مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي.


واستهدف الاجتماع عرض التقدم المحرز في مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة"، الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع البنك المركزي وعدد من شركاء التنمية.

وخلال الاجتماع تحدثت الميسرات الماليات بالمشروع عن أثر المشروع علي السيدات بمجموعات الإدخار والإقراض الرقمي بالقرى التابعة لهن ومدى الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية التي عادت على هؤلاء السيدات من خلال دعمهن بالتدريبات المختلفة داخل المجموعات، وعرضت الميسرات نماذج لسيدات بالمجموعات بدأن فعليًا في عمل مشروعات صغيرة ومشروعات خضراء كالزراعة فوق أسطح المنازل وزراعة الشعير المستنبت وغيرها من المشروعات الصديقة للبيئة.

جاء الاجتماع  بحضور كل من المهندس عمرو سليمان عضو المجلس القومي للمرأة، إنجى اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس، ياسمين علي منسقة مشروع مجموعات الإدخار والإقراض أحمد غريب مشرف محافظة البحيرة حنان هلال مشرفة محافظة أسيوط، وعدد من الميسرات الماليات بالمشروع.

المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة هولندا حياة كريمه 7 قوافل طبية ضمن حياة كريمة

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