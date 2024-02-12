وزيرة الخارجية الإندونيسية تستقبل رئيس أمناء "الشباب المصري" في جاكرتا

استقبلت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، اليوم الاثنين، الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس مجلس الشباب المصري لدولة إندونيسيا لرصد ومتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة بناءً على دعوة من الحكومة الاندونيسية بالإضافة لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة المتعلقة بالشأن الاقتصادي.

وخلال اللقاء، تم استعراض العلاقات الثنائية بين مصر وإندونيسيا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خاصةً في مجالي الشباب والتعاون الاقتصادي والثقافي وتعزيز العلاقات المشتركة بين منظمات المجتمع المدني.



وناقش الجانبان الموقف المشرف لكلا الدولتين في دعم القضية الفلسطينية، حيث أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين مع الالتزام بحق الفلسطينيين في الحفاظ على أراضيهم والرفض القاطع لكافة محاولات التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأشادت وزيرة الخارجية الإندونيسية بالجهود الرائعة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة وان الموقف المشرف الذي تقوم به مصر حاليًا موقف لن ينساه التاريخ.



من جانبه، أعرب رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري عن تقديره للدعوة التي وجهتها له الحكومة الإندونيسية لزيارة البلاد، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون مع إندونيسيا في جميع المجالات، خاصةً في مجال الشباب.

وأشار "ممدوح" إلى أهمية تبادل الخبرات بين الشباب المصري والاندونيسي في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين تلك العلاقات التي يتجاوز عمرها أكثر من سبعين عامًا كون الدولة المصرية هي أول الدول التي اعترفت باستقلال إندونيسيا.

كما أعرب الجانبان عن رغبتهما في مواصلة العمل معًا لتعزيز العلاقات بين مصر وإندونيسيا في جميع المجالات، خاصةً في القضايا ذات الاهتمام المشترك من الشباب من الدولتين.

