تحت مظلة التحالف الوطني.. "مليون وجبة" للأكثر احتياجا في رمضان

نظمت مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية تدشين مطابخ الخير لإنتاج وتوزيع مليون وجبة مطهية لأهالينا من الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك 2024، تحت مظلة التحالف الوطني، وبمشاركة محافظة الفيوم ومديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

جاء ذلك بحضور الدكتورة داليا الجارحي، أمين صندوق مؤسسة الجارحي وعضو مجلس الأمناء، والدكتور محمد رجب المدير التنفيذي للمؤسسة، والدكتور أحمد الخطيب مستشار المؤسسة، وعدد من وكلاء وممثلي وزارات التضامن والصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء بالفيوم وقيادات وأعضاء أمانة التحالف بالفيوم وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة الجارحي ومتطوعيها وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة داليا الجارحي، أن نشاط الإطعام من خلال مطابخ الخير هو أولوية رئيسية لمؤسسة الجارحى؛ تستهدف من خلاله المؤسسة وشركائها دعم الأسر الأكثر احتياجًا من كافة قُرى ومراكز محافظة الفيوم.

وعبرت الجارحي عن اعتزازها المؤسسة بعضوية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمساهمة من خلاله في دعم جهود الدولة التنموية ودعم الفئات الأَولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، مشيرةً إلى حرص المؤسسة على سد احتياجهم ونقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة التمكين.

وكشفت داليا الجارحي أن المؤسسة انتهت منذ أيام من مبادرة شتاء دافئ لتوزيع نحو 40 ألف لحاف على المستحقين، وتم تنفيذ مبادرة سند للتمكين الاقتصادي لنحو 250 سيدة وأسرة من خلال برنامج فرصة، كما أطلقت المؤسسة مبادرات صحية متنوعة لدعم الشمول والرعاية الصحية لغير القادرين مثل مبادرة مصر في عيونا والفيوم بلا إعاقة حركية وافتتاح وتشغيل عيادات مجانية بمركز يوسف الصديق..وغيرها.

كما أعربت داليا الجارحي عن سعادتها لنجاح مبادرة المؤسسة في تطوير منظومة نشاط الإطعام بمنهجية وآليات شاملة ومتطورة وبشراكة واسعة مع العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية، مشيدةً بما عايشته على مدار الأيام الماضية من مجهودات كبيرة ومخلصة وتجهيزات على مدار الساعة واجتماعات مكثفة ولقاءات تنسيقية موسعة للجان فحص ومعاينة مطابخ الخير ولجان التدريب والاعتماد والجودة ولجان المعايير الصحية والبيئية والاستدامة، فضلًا عن البرامج التدريبية التي نُفذت لتنمية قدرات الطهاة والمسئولين عن المطابخ.

وشهدت فعاليات الاحتفالية توقيع مؤسسة الجارحي عقود تشغيل المطابخ المستوفاه لكافة الاشتراطات مع المؤسسات والجمعيات الشريكة، كما تم تكريم ممثلي الجهات الحكومية والأهلية وأعضاء لجان فحص ومعاينة مطابخ الخير ولجان التدريب والاعتماد والجودة ولجان المعايير الصحية والبيئية والاستدامة، فضلًا عن منح شهادات إتمام برنامج تنمية وبناء القدرات للسادة الطهاة المرشحين للعمل فى المطابخ.