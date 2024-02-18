إطلاق مشروع "باب رزق" لتطوير وخدمة منطقة عثمان فى أكتوبر

استعرض برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الأحد، تقريرًا مصورًا عن إطلاق مشروع "باب رزق" لتطوير وخدمة منطقة عثمان في أكتوبر، من قِبَل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وعرض التقرير صورًا لمشروع "باب رزق" الذي أعدّته سيدات مركز عثمان بأكتوبر وتضمن المشروع عرض الملابس والحقائب المصنوعة بأيدي السيدات والعاملات في المؤسسة بأكتوبر.

وأشار التقرير إلى أن وزير الشباب والرياضة، حضر إطلاق المشروع ليكون منتجًا من مصادر الدخل بكل الوسائل والدعم للاستمرارية، كما استعرض كلمة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الصديقية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.