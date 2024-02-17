الأحد 18 فبراير 2024
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سماح أبوبكر لـ"الشاهد": المناهج الدارسية تحتاج لإعادة نظر لكى يقبل عليها الطفل بشغف

سماح أبو بكر
سماح أبو بكر

قالت سماح أبوبكر عزت، الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، إن المناهج الدارسية تحتاج لإعادة نظر لكي يقبل عليها الطفل بشغف.

وأضافت خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن هناك اختلافات كثيرة جدًا بين الأطفال قديمًا وحاليًا، موضحة أن مقابلة الأطفال بقري محافظات مصر عبر مبادرة حياة كريمة كانت حلما من أحلامي.

وأضافت: "التواجد المستمر مع الاطفال جعلني أسمع مشاكلهم وكان لديهم تعليقات علي المواد الدراسية التي يدرسونها، أنا عملت شخصيا تجربة كده، من آراء الأطفال التي سمعتها، قولت المعلومات في كتب المدرسة لو تم تقديمها بشكل مختلف هل سيقبل الأطفال عليها فخدت كتب الدراسات الاجتماعية وكتب العلوم في الابتدائي وبحثت ما يدرسونه ووظفته في كتب بعيدة عن المدرسة".

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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