الستات مايعرفوش يكدبوا| ياسمين الحصري تكشف أهم العبادات التي يتوجب القيام بها في شعبان

كشفت ياسمين الحصري، الداعية الإسلامية، عن أهم العبادات التي يتوجب على الشخص القيام بها في شهر شعبان، وكيف نكون صادقين مع الله.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم السبت: "نكون صادقين مع الله لأننا نشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن نكون على إيمان بالله ونؤمن بالقرآن والسنة".

وأضافت: "لا بد أن نؤمن مع الله بالنية السليمة وبالعمل الصادق والخالص لله سبحانه وتعالى، وثاني شيء الصدق مع الناس، وأن يتعامل الإنسان بقلب سليم بدون كذب، وكلنا خطائين، وخير الخطائين التوابين، وإحنا ماشيين بكاميرتين بيسجلوا كل اللي بنعمله، هما الملائكة".