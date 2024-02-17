السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نسرين أمين تتحدث عن تفاصيل دورها فى مسلسل "بابا جه" (فيديو)

نسرين أمين
نسرين أمين

قالت الفنانة نسرين أمين، إنهم لم ينتهوا من تصوير مسلسل "بابا جه" للنجم أكرم حسني والتصوير سيظل مستمرًا في شهر رمضان، معقبة: "بحاول أخفف في الدراما ولو في عمل يحتمل كوميدي أؤديه والمسلسل مكتوب حلو ويناقش قضية مهمة في الأسر المصرية".

وأضافت نسرين أمين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، على قناة دي إم سي، أن مسلسل بابا جه يناقش قضية دور الأب في الأسرة المصرية، متابعة: "عجبتني فكرة المسلسل والمؤلف وائل حمدي كاتب الحلقات رائعة وتشجعت للعمل خاصة أن أول مرة أشتغل مع أكرم حسني".

وتابعت: "أنا دوري في مسلسل بابا جه مرات أكرم حسني، وأعمل في إدارة مدرسة وعندنا طفلة جميلة، والحلقات مش منفصلة، ولكن قصص مختلفة، وكل حلقة قصة أو مغامرة مختلفة ولكن الشخصيات مشتركة، وكل فريق العمل مميز".

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