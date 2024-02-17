"التحالف الوطني" يستعد لإطلاق مبادرة "مليون وجبة مطهية" في رمضان (فيديو)

استعرض برنامج "السفيرة عزيزة" والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، تقرير فيديو لمبادرات التحالف الوطني في شهر رمضان المبارك.

وقال التقرير، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي يستعد حاليًا لإطلاق مبادرة «مليون وجبة مطهية» لأهالينا من الأسر الأكثر احتياجًا، خلال شهر رمضان المبارك، في محافظات الفيوم، القليوبية والسويس، بالتعاون مع 20 هيئة ومؤسسة أهلية من خلال «مطابخ الخير» التابعة لها، التي تنتج أكثر من 30 ألف وجبة يوميًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا.

وأضاف أن الأيام الماضية، شهدت تجهيزات على مدار الساعة واجتماعات مكثفة ولقاءات تنسيقية موسعة للجان فحص ومعاينة مطابخ الخير ولجان التدريب والاعتماد والجودة ولجان المعايير الصحية والبيئية والاستدامة.

وأوضح أن المبادرة يشارك بها كل من مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظات المستهدفة، وقيادات وأعضاء أمانة التحالف الوطني بالفيوم.