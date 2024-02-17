جمعية بـ"التحالف الوطني": افتتاح مصنع ملابس بمساكن عثمان في 6 أكتوبر

قالت جيهان زكي، المدير التنفيذي لمؤسسة الصديقية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن الفعالية المقامة اليوم بمساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر هي للأسر الأولى بالرعاية.

أضافت زكي، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه سيتم افتتاح مصنع للملابس بمساكن عثمان بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة، مفتي الديار الأسبق.

أكدت المدير التنفيذي لجمعية الصديقية، أن فعالية اليوم ستشهد ورش عمل تعليمية للأسر الأولى بالرعاية بمساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر.

أوضحت أنه سيشارك 500 أسرة و1200 طفل للتعليم والتدريب على مهن الخزف والمهن اليدوية ومحو الأمية، لافتتة إلى أنه سيشارك كبار السن لتعليمهم في مصنع ملابس ولتدريبهم على التصنيع والخياطة، كما تشهد ورشا لتعديل السلوك لتأهيل الشباب والفتيات على سوق العمل.

قوافل التحالف الوطنى ضمن مبادرة مسافة السكة

وأعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، عن مواصلة مشاركتها فى قوافل التحالف الوطنى ضمن مبادرة مسافة السكة التى ينفذها التحالف لدعم الأشقاء فى قطاع غزة.

وأضافت أن مشاركة المؤسسة هذه المرة سوف تتضمن سيارتي إسعاف حديثة مجهزة و50 سريرًا طبيًا و4 أجهزة تنفس صناعي و400 طن مساعدات متنوعة ما بين غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وبطاطين الشتاء وملابس.

وأوضح هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن المؤسسة حريصة كل الحرص على المشاركة بفاعلية في كل أنشطة التحالف سواء الداعمة للشرائح الأولى بالرعاية، أو التي تستهدف دعم الأشقاء خارج مصر، مؤكدًا أن هذه المرة تشارك المؤسسة بطيف واسع من أشكال الدعم التي يحتاجها القطاع بشكل ملح وعلى رأسها المساعدات التي تقدمها صناع الخير، وهذه المرة تقدم سيارات إسعاف حديثة وجاهزة للاستخدام بمجرد دخولها القطاع وأجهزة تنفس صناعي.

وأضاف عبدالفتاح، أنه تم تجهيزها وفقًا لطبيعة الاحتياجات والأولويات التي تلزم الأشقاء في قطاع غزة بشكل ملح، وتناسب الظروف الاستثنائية التي يعشونها ومنها أكثر من 300 طن مساعدات غذائية، تنوعت بين معلبات بالدرجة الأولى ودقيق وغيرها من المواد الغذائية الضرورية التي يسهل استخدمها، فضلًا عن بطاطين وملابس الشتاء.