الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

متطوعو "التحالف الوطني" يوزعون الأجهزة والمساعدات على 45 أسرة في البحيرة (صور)

جانب من توزيع الأجهزة
جانب من توزيع الأجهزة والمساعدات بمحافظة البحيرة

أكد مؤمن المهدي أحد متطوعي جميعة رسالة إحدى كيانات التحالف الوطني، أنه تم الانتهاء من توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية والأسرة واسطوانات الغاز على 45 أسرة في قرية العزيز التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وأوضح “مؤمن” أنه تم اختيار الأسر الأولي بالرعاية والمستحقة طبقا لاختيار فريق من المتطوعين، إذ قاموا بإجراء بحث ميداني حلال زيارة القرية على مدار الأيام السابقة.

فعاليات “قافلة الخير” برعاية التحالف الوطني

شهدت قرية العزير التابعة لمركز ومدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، منذ قليل، انطلاق فعاليات قافلة الخير التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالتعاون مع جمعية رسالة الخيرية.

وشهدت الفعاليات توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية والاسرة وانابيب الغاز، على 45 أسرة من أهالى القرية، قبل بداية شهر رمضان الكريم.

 

جدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي قد أطلق مبادرة الخير في مركز وادي النطرون بمناسبة بداية العام الجديد من أجل المساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية الاجتماعية داخل قرية العزيزة التابعة لدائرة مركز وادي النطرون  بالظهر الصحراوى بمحافظة البحيرة، بينما تم إطلاق مبادرة الخير لتوزيع المواد الغذائية والملابس على الأسر المحتاجة والأكثر احتياجًا في قرية النخلة القبلية بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم. 


تأتي هذه الجهود في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يسعى لخدمة الفئات الأكثر استحقاقًا والتي تحتاج إلى رعاية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعكس الاهتمام المستمر للمؤسسة بأهالي القرى الأشد احتياجًا، وذلك وفقًا لميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. الهدف هو تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين في جميع القرى والنجوع بكافة المحافظات.

البحيرة أعضاء التحالف الوطني جمعية رسالة وادى النطرون أجهزة كهربائية

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