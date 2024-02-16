بدء فعاليات قافلة التحالف الوطنى لتوزيع المواد الغذائية بالبحيرة

بدأت فعاليات قافلة الخير التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بالتعاون مع جمعية رسالة الخيرية في محافظة البحيرة، اليوم الجمعة.

وسيتم خلالها توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية، والاسرة وأنابيب الغاز، على 45 أسرة من أهالى قرية العزيزة التابعة لدائرة مركز وادي النطرون، و300 كرتونة مواد غذائية بمناسبة قرب شهر رمضان داخل قرية النخلة القبلية بمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، وذلك ضمن مبادرة الخير التى يقوم بها التحالف الوطنى داخل محافظة البحيرة.

وقال أحمد حسن أحد المتطوعين، بجمعية رسالة، أحد كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه يشعر بالفخر والسعادة للمشاركة فى الفعاليات التى تنطلق اليوم بقرية النخلة القبلية، التابعة لمركز ومدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة، بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك.

المتطوعون مقسمون إلى 3 مجموعات لتنفيذ كل فعاليات المبادرة

وأكد أحمد حسن، أنه تم تقسيم المتطوعين الى 3 مجموعات، الأولى ستقوم بتوزيع المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية، على الأسر المحتاجة والأكثر احتياجًا بقرية النخلة القبلية، والمجموعة الثانية ستقوم بحملة تم أطلقها من قبل جمعية رسالة من أجل المساهمة فى تنظيف المساجد وتوزيع المصاحف، والمجموعة الثالثة والأخيرة ستقوم بزيارة دار المسنين، من أجل المساهمة في رفع الروح المعنوية لهم، وكذلك توزيع التمور والهدايا لهم بمناسبة قرب شهر رمضان الكريم.

مبادرة الخير في محافظة البحيرة

جدير بالذكر، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي قد أطلق مبادرة الخير في مركز وادي النطرون بمناسبة بداية العام الجديد من أجل المساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية الاجتماعية داخل قرية العزيزة التابعة لدائرة مركز وادي النطرون بالظهر الصحراوى بمحافظة البحيرة، بينما تم إطلاق مبادرة الخير لتوزيع المواد الغذائية والملابس على الأسر المحتاجة والأكثر احتياجًا في قرية النخلة القبلية بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم.

كما تشمل فعاليات المبادرة توزيع المواد الغذائية والملابس والأغطية على الأسر المحتاجة والأكثر احتياجًا في المناطق الصحراوية والنائية.

ياتى ذلك ضمن تعمل التحالف الوطني على رصد الأسر الأكثر احتياجًا والتأكد من استحقاقها للدعم، وكذلك العمل على إجراء مسح ميداني على أرض الواقع لتحديد الخدمات الضرورية التي تحتاجها هذه الأسر، ومن ثم توفير الأجهزة غير المتوفرة في منازلهم من خلال مبادرة "فرح قلبي".