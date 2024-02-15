موقف ونقطة إطفاء وسوق.. البحيرة تتابع أعمال "حياة كريمة" بمركز أبوحمص

أجرى اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، جولة تفقدية لمتابعة عدد من الأعمال والمشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق مركز ومدينة أبو حمص.

تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية

وتفقد شوقي موزع كهرباء الجرادات المقام على مساحة ٥٠٠ متر بقدرة ٢٠ ميجا فولت ومجمع الخدمات الحكومية، وموقف جواد حسني المقام على مساحة ٧١٧ مترا ليستوعب ٢٦ سيارة، ونقطة الإطفاء على مساحة ٢٠٠ متر، والسوق الحضارى بجواد حسني المقام على مساحة ٨٠٠ متر، والمجمع الخدمي والزراعي، ووحدة طب الأسرة ومركز شباب جواد حسني.

وخلال جولته، أكد السكرتير العام أن المحافظة شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن المبادرة الرئاسية بهدف تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات، مشيرًا إلى أن المحافظة تٌولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات من خلال خطة عمل متكاملة بين كافة الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات.

من الجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري يتم تنفيذها بـ٦ مراكز لخدمة ما يقرب من ٣.٥ مليون مواطن بالبحيرة، بعدد ٤٢ قرية و٢٣٩ عمودية - ٣٩٦٧ تابعا، بتكلفة ٥٠ مليار جنيه، لتنفيذ ٣٩١٥ مشروعا.