الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 25 طن مواد خام مجهولة المصدر بمصنع مخصبات في البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين  وذلك من أجل المساهمة في السيطرة على الأسواق،  مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة 

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر  مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية تحت إشراف سمير البلكيمي أسفرت عن:بمركز كوم حمادة تم ضبط مخبز تصرف فى ٢٧ شيكارة دقيق بلدى مدعم و١١ مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير ٦ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف، وبحملة مماثلة بمركز أبو حمص تم ضبط ٤ مخابز لتصرفهم فى ٣٢ شيكارة دقيق بلدى و٧ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

ضبط ٢٥ طن مواد خام داخل مصنع مخصبات

كما تمكنت إدارة تموين النوبارية من ضبط ٢٥ طن مواد خام  مجهولة المصدر داخل مصنع مخصبات و٣٠ كجم سكر مجهول المصدر، بالإضافة لضبط مخبز تصرف فى ٩ شكائر دقيق بلدى مدعم و١٢ مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و٤ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،كما تم تحرير ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

محافظة البحيرة حملة تموينية مخصبات زراعية فاسدة افران بلدية نهال بلبع

مواد متعلقة

غدًا.. تعطيل الدراسة بالبحيرة بالتزامن مع موجة الطقس السيئ

نائب محافظ البحيرة تشهد فعاليات جلسة أعضاء برلمان الطلائع والشباب

إعلان تفاصيل إقامة مهرجان دمنهور الدولي الأول لكاريكاتير المرأة فى البحيرة

"معا لمكافحة الغلاء" توفر السلع بأسعار مخفضة في إيتاي البارود بالبحيرة

قافلة طبية تفحص 1285 مواطنا بوحدة محلة الأمير برشيد في البحيرة

ضبط 11 طن مخلل و2 طن ملح طعام مجهول منتهية الصلاحية بالبحيرة

افتتاح المعرض السنوي لمشغولات المجال الصناعي بالبحيرة

نائب محافظ البحيرة تتفقد مشروعات ”حياة كريمة” بمركز ومدينة حوش عيسى

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

ننشر اعترافات المتهم بتهديد فتاة بـ"فيديو فاضح"

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

"سهرة مزاج" انتهت بكارثة.. كواليس جريمة الحى الراقى فى الجيزة

مسشفى الحسينية يستقبل 3 مصابين من مشاجرة بمحيط الشركة الإيطالية بالصالحية القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"