ضبط 25 طن مواد خام مجهولة المصدر بمصنع مخصبات في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين وذلك من أجل المساهمة في السيطرة على الأسواق، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية تحت إشراف سمير البلكيمي أسفرت عن:بمركز كوم حمادة تم ضبط مخبز تصرف فى ٢٧ شيكارة دقيق بلدى مدعم و١١ مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير ٦ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف، وبحملة مماثلة بمركز أبو حمص تم ضبط ٤ مخابز لتصرفهم فى ٣٢ شيكارة دقيق بلدى و٧ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

ضبط ٢٥ طن مواد خام داخل مصنع مخصبات

كما تمكنت إدارة تموين النوبارية من ضبط ٢٥ طن مواد خام مجهولة المصدر داخل مصنع مخصبات و٣٠ كجم سكر مجهول المصدر، بالإضافة لضبط مخبز تصرف فى ٩ شكائر دقيق بلدى مدعم و١٢ مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و٤ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،كما تم تحرير ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.