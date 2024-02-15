ضبط 50 طن سكر مدعم قبل البيع في السوق السوداء بالدلنجات

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات بالاشتراك مع إدارة التموين برئاسة المهندس سامي عبد الحميد ياسين مدير الإدارة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق، ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بمركز الدلنجات

أسفرت الحملة التي شارك فيها وائل أبو الروس المفتش بالإدارة التموينية بالدلنجات، عن تحرير محضر تصرف وتعبئة كمية من السكر قدرها ٥٠ طن سكر لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تحرير محضر لمحل أسمدة والتحفظ على ٢٠٠ شكارة سوبر فوسفات محبب مجهول المصدر، وتحرير محضر لمحل أسمدة أخر والتحفظ على ١٠٠ شكارة محسن زراعي مجهول المصدر.

وتمكنت الحملة من تحرير محضر لمحل أعلاف وتم التحفظ على ٥٠ شكارة علف مجهول المصدر، كما تم تحرير ٤ محاضر بيع سجاير بأزيد من السعر الرسمي، وتحرير ٥ محاضر عدم إعلان الأسعار لأنشطة متنوعة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد اللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة الدلنجات استمرار تكثيف الحملات على المحلات والأسواق وعدم استغلال المواطنين، من أجل المساهمة في متابعة جميع الخدمات التي يتم تقدمها للمواطنين مع متابعة السلع الغذائية مشيرا الى انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظة البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.