الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

من "التحالف الوطني".. توزيع أجهزة كهربائية ومواد غذائية بالبحيرة اليوم

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، بدء فعاليات قافلة الخير التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالتعاون مع جمعية رسالة الخيرية، حيث سيتم توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية، والأسرة وأنابيب الغاز، على 45 أسرة من أهالي قرية العزيزة التابعة لدائرة مركز وادي النطرون، و300 كرتونة مواد غذائية بمناسبة قرب شهر رمضان، داخل قرية النخلة القبلية بمركز أبي حمص.

مبادرة الخير في محافظة البحيرة 

 يجدر بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي قد أطلق مبادرة الخير في مركز وادي النطرون بمناسبة بداية العام الجديد، من أجل المساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية الاجتماعية داخل قرية العزيزة التابعة لدائرة مركز وادي النطرون بالظهر الصحراوى بمحافظة البحيرة، بينما تم إطلاق مبادرة الخير لتوزيع المواد الغذائية والملابس على الأسر المحتاجة والأكثر احتياجًا في قرية النخلة القبلية بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم. 

كما تشمل  فعاليات المبادرة توزيع المواد الغذائية والملابس والأغطية على الأسر المحتاجة والأكثر احتياجًا في المناطق الصحراوية والنائية. 

يأتى ذلك ضمن تعمل التحالف الوطني على رصد الأسر الأكثر احتياجًا والتأكد من استحقاقها للدعم،وكذلك العمل على إجراء مسح ميداني على أرض الواقع لتحديد الخدمات الضرورية التي تحتاجها هذه الأسر، ومن ثم توفير الأجهزة غير المتوفرة في منازلهم من خلال مبادرة "فرح قلبي".

خدمة الفئات الأكثر استحقاقًا والتي تحتاج إلى رعاية 
 تأتي هذه الجهود في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يسعى لخدمة الفئات الأكثر استحقاقًا والتي تحتاج إلى رعاية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعكس الاهتمام المستمر للمؤسسة بأهالي القرى الأشد احتياجًا، وفقًا لميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهدف هو تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين في جميع القرى والنجوع بكافة المحافظات.

التحالف الوطني توزيع الاجهزة أبو حمص وادى النطرون جمعية رسالة

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