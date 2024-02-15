تحالف العمل الوطني يوزع أجهزة كهربائية على 45 أسرة بوادي النطرون غدا

تنطلق قرية العزيزة التابعة لدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، غدًا الجمعة، فعاليات قافلة الخير التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالتعاون مع جمعية رسالة الخيرية، حيث سيتم توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية، والاسرة وانابيب الغاز، على 45 أسرة من أهالي القرية لقرية والأسر المحتاجة داخل القرية.

مبادرة الخير في مركز وادي النطرون بالبحيرة

يجدر بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي قد أطلق مبادرة الخير في مركز وادي النطرون بمناسبة بداية العام الجديد من أجل المساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية الاجتماعية داخل قرية العزيزة التابعة لدائرة مركز وادي النطرون بالظهر الصحراوى بمحافظة البحيرة.

كما تشمل فعاليات المبادرة توزيع المواد الغذائية والملابس والأغطية على الأسر المحتاجة والأكثر احتياجًا في المناطق الصحراوية والنائية، من أجل المساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المواطنين داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

ياتى ذلك ضمن تعمل التحالف الوطني على رصد الأسر الأكثر احتياجًا والتأكد من استحقاقها للدعم، وكذلك العمل على إجراء مسح ميداني على أرض الواقع لتحديد الخدمات الضرورية التي تحتاجها هذه الأسر، ومن ثم توفير الأجهزة غير المتوفرة في منازلهم من خلال مبادرة "فرح قلبي".

خدمة الفئات الأكثر استحقاقًا والتي تحتاج إلى رعاية



تأتي هذه الجهود في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يسعى لخدمة الفئات الأكثر استحقاقًا والتي تحتاج إلى رعاية في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعكس الاهتمام المستمر للمؤسسة بأهالي القرى الأشد احتياجًا، وفقًا لميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الهدف هو تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين في جميع القرى والنجوع بكافة المحافظات.