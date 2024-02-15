البحيرة تنجح فى إزالة 25 حالة تعد على أراض زراعية

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات وذلك ضمن الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية.

مشيرة إلى التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأرض الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

حملة مكبره لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز" رشيد - كوم حماده - الدلنجات" عن إزالة 25 حالة تعد بإجمالى مساحة بلغت 9005 متر مربع عبارة عن: 18 حالة تعد بمساحة 4920 مترا مربع برشيد تنوعت ما بين صرف زراعي وزراعات، 5 حالات تعدي بمساحة 2535 مترا مربعا بكوم حمادة عبارة عن زراعات، حالتي تعد بمساحة 1550 مترا مربع بالدلنجات عبارة عن مبان من الطوب الأبيض والمونه الأسمنتية وفك حديد تسليح لعمل قواعد خرسانية.

وتم تحريرالمحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة.

ومن ناحية أخرى، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه تم التوجيه بالمتابعة المستمرة من قبل فريق حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من أجل المساهمة في سرعة تنفيذ الازالات الفورية لأى حالة تعدي تحدث فى جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة.