الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تشهد ختام فعاليات المرحلة الثانية من برنامج "المرأة تقود"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ختام فعاليات المرحلة الثانية من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة والذي نظمته الأكاديمية الوطنية بمكتبة مصر العامة بدمنهور، لتدريب 115 سيدة بالبحيرة على المهام القيادية.

توفير المناخ الملائم لدعم السيدات فى شتى المجالات

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولي المرأة رعاية خاصة حيث تم إتاحة الفرصة أمامها لتولى الوظائف القيادية بالإضافة إلي توفير البيئة والمناخ الملائم لها فى شتي المجالات للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في المجتمع، مشيدة بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب وحزمة البرامج التدريبية التى تقدمها والتي تھدف إلـى صقل المھارات الھامة التي تساعدھم على إتمام أدوارھـن القیادیة والوظیفیة، وإتاحة فرصة تبادل الأفكار وتعمیم الخطط والمشروعات الناجحة على جمیع المحافظات، وكذا تعظیم الاستفادة من خلال عقد المناقشات وتـبادل الخبرات. 

من جهته، أكد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام أن البرنامج صُمم خصيصًا للسيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية كما يعمل على تنمية مهارات السيدات والإستثمار في تدريبهن ومنحهن فرص حقيقية للمشاركة، حيث يفتح آفاق التفكير المنطقي والإبداعي وصقل خبرات المتدربات ليصبحن أكثر تأثيرًا في أسرهن وعملهن ومجتمعاتهن. 

 إشادة  بالبرامج التدريبية التى تقدمها الأكاديمية من المهارات الإدارية والشخصية

كما أشادت نائب محافظ البحيرة بالجهود التي تقوم بها الدكتورة  رشا راغب  المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب، لوضع الأكاديمية في المكانة التي تستحقها من أجل رفع شأن مصر أولا والجهاز الإداري للدولة وكذا حزمة البرامج التدريبية التى تقدمها  الأكاديمية من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال بالإضافة إلى الوقوف على اهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وفي ختام فعاليات البرنامج قامت نائب محافظ البحيرة بتوزيع 115 شهادة إتمام البرنامج للمتدربات اللاتي أعربن عن سعادتهن وفخرهن بالمشاركة في البرنامج، مؤكدات على أنه ساهم في تطوير مهاراتهن وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، وفتح لهن آفاق جديدة للمشاركة في المجتمع.

برنامج المرأة المرأة تقود محافظة البحيرة نهال بلبع دمنهور

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