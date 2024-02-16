الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 4 إثر انقلاب سيارة ملاكي في الطريق الزراعي بالبحيرة

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

 لقى شخصان مصرعهم،  بينما أصيب اثنين آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي " القاهرة - الإسكندرية "

إخطار الأجهزة الأمنية بالحادث 

ورد بلاغ من  الى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة مرفق اسعاف البحيره صباح اليوم يفيد بوقوع حادث مروري انقلاب سيارة ملاكي مع نفسه على الطريق الزراعي أمام قرية أبو الجود التابعة لدائرة مركز شرطة أبوحمص .

قد أسفر الحادث عن وفاه شخصين، وإصابة اثنين آخرين وتم نقلهم الى مستشفى دمنهور التعليمي، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

الانتقال لمكان الواقعة 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عنه مصرع،"مصطفى. م. ش"، " يوسف. خ. ج" بينما أصيب "أحمد. ح. س"،"مصطفى. م. ح" وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم،وضع المتوفين فى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

من ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة إصابة شخصين بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى بدئرة مركز شرطة وادي النطرون. 

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