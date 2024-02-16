تفاصيل فعالية "شنط الخير" لتوزيع مواد غذائية في أبوحمص بالبحيرة

قال عبد الرحمن سعيد، مسئول جمعية رسالة الخيرية، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الهدف من الفعاليه التي يتم تنفيذها بقرية النخلة القبلية بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، توزيع شنط الخير المكونة من 2 كيلو رز، 3 كيلو مكرونة، كيلو سكر، كيس ملح، نص لوبيا، نص شعرية، نص عدس أصفر.

وأضاف سعيد، أن هدف الفعالية هو مساعدة أهالينا في القرى بتوفير احتاجاتهم الغذائيه قبل دخول رمضان، مشيرا إلى أن المتطوعين المشاركين في التفاعلية حوالي 10 متطوعين من جمعية رسالة، إحدى كيانات التحالف الوطني، وسيتم المساهمة فى تنظيف المساجد وتوزيع المصاحف، وزيارة 20 مسنا، من أجل المساهمة في رفع روحهم المعنوية، كذلك توزيع التمور والهدايا عليهم بمناسبة قرب شهر رمضان الكريم.

وتشهد محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، بدء فاعليات قافلة الخير التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالتعاون مع جمعية رسالة الخيرية، حيث سيتم توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية، والاسرة وانابيب الغاز، واد على 45 أسرة من أهالى قرية العزيزة التابعة لدائرة مركز وادي النطرون، و300 كرتونة مواد غذائية بمناسبة قرب شهر رمضان داخل قرية النخلة القبلية بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وذلك مبادرة الخير التى يقوم بها التحالف الوطنى داخل محافظة البحيرة

مبادرة الخير في محافظة البحيرة



يجدر الذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي قد أطلق مبادرة الخير في مركز وادي النطرون بمناسبة بداية العام الجديد، من أجل المساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية الاجتماعية داخل قرية العزيزة التابعة لدائرة مركز وادي النطرون بالظهر الصحراوى بمحافظة البحيرة، بينما تم إطلاق مبادرة الخير لتوزيع المواد الغذائية والملابس على الأسر المحتاجة والأكثر احتياجًا في قرية النخلة القبلية بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم.

كما تشمل فعاليات المبادرة توزيع المواد الغذائية والملابس والأغطية على الأسر المحتاجة والأكثر احتياجًا في المناطق الصحراوية والنائية.

يأتي ذلك ضمن تعمل التحالف الوطني على رصد الأسر الأكثر احتياجًا والتأكد من استحقاقها للدعم، كذلك العمل على إجراء مسح ميداني على أرض الواقع لتحديد الخدمات الضرورية التي تحتاجها هذه الأسر، ومن ثم توفير الأجهزة غير المتوفرة في منازلهم من خلال مبادرة "فرح قلبي".