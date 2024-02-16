قافلة الخير.. توزيع أجهزة كهربائية على الأولى بالرعاية في البحيرة (صور)

شهدت قرية العزير في محافظة البحيرة، منذ قليل، فاعليات قافلة الخير التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالتعاون مع جمعية رسالة.

ووزع التحالف الوطني أجهزة كهربائية وأثاث وأنابيب غاز على 45 أسرة من أهالي القرية، ضمن مبادرة الخير التي يقوم بها قبل بداية شهر رمضان الكريم.

كما تم إطلاق مبادرة الخير لتوزيع المواد الغذائية والملابس على الأسر المحتاجة في قرية النخلة القبلية بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم.

وتشمل فعاليات المبادرة توزيع المواد الغذائية والملابس والأغطية على الأسر المحتاجة في المناطق الصحراوية والنائية.

يأتي ذلك ضمن جهود التحالف الوطني في رصد الأسر المحتاجة وضمان استحقاقها للدعم، بالإضافة إلى إجراء مسح ميداني لتحديد الخدمات الضرورية التي تحتاجها هذه الأسر، وتوفير الأجهزة غير المتوفرة في منازلهم من خلال مبادرة "فرح قلبي".