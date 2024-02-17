دراما رمضان 2024.. مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني

عشاق الدراما بشكل عام والكوميدية بشكل خاص على موعد في رمضان القادم 2024 مع المسلسل الكوميدي “بابا جه” بطولة الفنان أكرم حسني، والذي قد أحدث البرومو التشويقي له والبوستر إعجابًا من قبل الكثير من المتابعين الذين توقعوا نجاحًا كبيرًا للمسلسل.

مسلسلات رمضان 2024

إذ أكد الكثيرون أنهم على قناعه أن المسلسل سيحقق نجاحًا كبيرًا كما اعتادوا من أكرم حسني في مسلسلاته، بينما تساءل البعض عن جملة "بابا جه" التي تكررت كثيرًا في المسلسل هل هي اسم أكرم حسني في المسلسل أم أنها مجرد اسم المسلسل.

قصة مسلسل بابا جه

ومسلسل "بابا جه" يدور في إطار كوميدي اجتماعي إذ يحكي قصة رجل أربعيني "هشام" يقوم بدوره الفنان أكرم حسني، يعمل مدير فندق وهو متزوج ولديه أبناء تحدث لهم العديد من المواقف والأزمات الاجتماعية، والتي من خلالها يجسد المسلسل الطريقة المثالية والسوية للتربية ولكن في أسلوب كوميدي ممتع وشيق.

أبطال مسلسل بابا جه

تشارك بطولة المسلسل الفنانة نسرين أمين التي تلعب دور زوجة "هشام"، وتدخل معه في العديد من المشكلات الزوجية والمشكلات التي تتعلق بتربية الأبناء، ولكنها تحاول مشتركة معه في التغلب عليها.

مسلسلات رمضان 2024

ومسلسل "بابا جه" من بطولة نخبة من النجوم وهم أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، كما أنه يقدم مجموعة من الأطفال من بينهم الطفلة لافينا نادر التي ظهرت على البوستر الرئيسي الدعائي للمسلسل، وكذلك الطفل سليم محمود، والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين، أما ضيوف الشرف فمنهم كريم فهمى، محمود البزاوى، وهو من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.

ومازال إلى الآن يواصل النجم أكرم حسني تصوير مشاهد مسلسل "بابا جه" على قدم وساق، ولم يستقر صناعه على موعد طرحه، سواء النصف الأول أو الثاني من الشهر الكريم.

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