مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني

يعود الفنان أكرم حسني مرة أخري ليتصدر المشهد في مسلسلات رمضان 2024 بمسلسل "بابا جه" مسلسل كوميدي لايت من 15 حلقة بصحة عدد كبير من النجوم، ويتنافس مع الفنانة نيللي كريم التي تنضم بين قائمة رمضان هذا العالم بمسلسلها الكوميدي "فراولة" والذي تظهر فيه ابنه بواب.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل بابا جه

مسلسل "بابا جه" حول هشام رجل في الأربعينيات من عمره يعمل مديرًا تنفيذيًا في أحد الفنادق العالمية تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب فيروس كوفيد، حيث يصبح مقيمًا في المنزل بشكل دائم فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة، ويناقش في المسلسل علاقة الآباء والأبناء وكيفية مواجهة العائلة للأزمات ومتزوج من نسرين أمين وتصبح حياتهما مهددة وكيفية تفادي تلك الأزمات التي تعيق علاقة الأبناء بالأباء ويسلط الضوء على تربية الأولاد تربية سوية في إطار كوميديا هادفة مكونة من 15 حلقة فقط.

بينما تجسد نسرين أمين دور زوجته ولهما 3 أبناء، ويسلط العمل الضوء على علاقة الأباء بالأبناء وكيفية تربيتهم تربية سليمة، أما الفنانة سماء إبراهيم فتظهر بدور عمته، وتحدث مفارقات كوميدية عديدة في إطار اجتماعي مشوق خلال 15 حلقة.

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أبطال مسلسل بابا جه

"بابا جه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.

ويواصل النجم أكرم حسني تصوير مشاهد مسلسل "بابا جه” على قدم وساق بقيادة المخرج خالد مرعي ليخوض به منافسة مسلسلات رمضان 2024 المقبل.

يشهد موسم رمضان 2024 منافسة قوية بين نجوم الكوميديا والأعمال الكوميدية الجديدة، ويضم الموسم الجديد العديد من المسلسلات الكوميدية للنجوم، خاصة بين النجمات وعلى رأسهن الفنانة نيللي كريم والفنان أكرم حسني.