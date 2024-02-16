مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قصة وأبطال مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي

بعد نجاحها الكبير في السبعينات عندما قدمتها سيدة الشاشة العربية في فيلم، يعيد الفنان خالد النبوي في موسم رمضان هذا العام 2024 تقديم رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس "إمبراطورية ميم" ولكن في صورة مختلفة، وهو ما يجعل الجمهور في انتظار هذا التقديم المختلف خاصة مع اعتيادهم على اختيار النبوي للظهور في الأعمال الناجحة والهادفة.

وقصة "إمبراطورية ميم" للراحل إحسان عبد القدوس تأتي ضمن مجموعة من القصص داخل مجموعة "بنت السلطان"، التي صدرت عام 1965، وتضم 33 قصة قصيرة.

وتحولت القصة من قبل إلى فيلم من كلاسيكيات السينما المصرية بطولة الفنانة فاتن حمامة والفنان أحمد مظهر، وعدد من الوجوه الشابة حينها وذلك تحديدًا في عام 1972، وأعدّها حينذاك للسينما الكاتب نجيب محفوظ مع المخرج حسين كمال، لتقدم بمعالجة جديدة هذا العام في مسلسل النبوي.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

قصة إمبراطورية ميم التي كتبها إحسان عبدالقدوس تدور حول رجل يفني عمره من أجل أبنائه الستة، ويدعى محمد مرسي، كما أن جميع أسماء أبناؤه تبدأ كلها بحرف الميم وذلك ليكون ما يشبه بإمبراطورية بأسرته والتي تعد جزءًا من كيانه.

وبعد 25 عامًا من تربيتهم يفاجئ الأب بأبنائه يريدون الانطلاق والخروج من ثوب قيوده، مما يخلق حالة من المواجهة وعدم التوافق نتيجة وجود حلقة مفقودة بين الجيلين، وتستمر الأحداث حتى يدعو الكاتب إلى تأسيس علاقة أسرية قائمة على الحب والحرية.

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مسلسل إمبراطورية ميم لخالد النبوي

وتعود قصة إمبراطورية ميم من جديد بمعالجة عصرية بقلم السيناريست محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة ضمن دراما رمضان.