الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سماح أبوبكر لـ"الشاهد": مقابلة أطفال القرى عبر مبادرة حياة كريمة من أحلامى

سماح أبو بكر
سماح أبو بكر

قالت سماح أبو بكر عزت، الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، إن هناك اختلافات كثيرة جدًا بين الأطفال قديمًا وحاليًا.

وقالت خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مقابلة الأطفال بقرى محافظات مصر عبر مبادرة حياة كريمة كانت حلما من أحلامي.

وأضافت: "مهم نركز مع الأطفال لأن أي حاجة بنغرزها فيهم بتبقي زي الزرع كده، وإللى بتزرعه بتبنيه، فمقدرش أقول لما يكبر يبقي يتعلم لا الفطرة دي الأساس التي يتم تأسيس الطفل فيها وجدانيا وإنسانيا والقيم وليس يتعلم كل ما يراه لأن الطفل ده زي قطعة الإسفنج كده يمتص كل ما يتلاقه وعيونه كلها دهشة وتساؤل وينظر لكل تعبيرات وجهك ويشوفك مثلا بتتكلم مع صديقك إزاي ومع جيرانك إزاي ويشوف كل ردود الأفعال ويختزنها داخله".

 

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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