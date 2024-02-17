السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزيرة الخارجية البلجيكية: يجب وضع خطة شاملة لإنهاء الصراع الإسرائيلى الفلسطينى

وزيرة الخارجية البلجيكية
وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب

قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، إنه يجب علينا أن نتعامل مع جذور الأزمة الجارية بقطاع غزة والعمل على تجنبها.

وأضافت وزيرة الخارجية البلجيكية، اليوم السبت، خلال مشاركتها في جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أنه يجب اقتراح خطة شاملة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدةً أنه لا يمكن أن يكون حل الأزمة الحالية عسكريًا فقط.

وأوضحت وزيرة الخارجية البلجيكية، أنه منذ اليوم الأول تبنت بلجيكا موقفًا متوازنًا حيال الأزمة.

اكسترا نيوز الخارجية البلجيكية الشرق الأوسط مؤتمر ميونخ للأمن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بلجيكا

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