أيمن نصرى: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" تؤكد دورها الهام فى توثيق التجاوزات والانتهاكات

قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي والأوروبي لحقوق الإنسان، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تأكيد على دور مصر الهام في توثيق التجاوزات والانتهاكات التي يرتكبها الجانب الإسرائيلي في حق مواطني قطاع غزة بشكل خاص والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام.

وأضاف أنها مرافعة ليست لها علاقة بالدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة، والتي استندت إلى نقطة واحدة وهي جريمة الإبادة الجماعية وفقًا لاتفاقية ١٩٤٨ وهو أمر مختلف تمامًا عن مرافعة الجانب المصري، والذي يعد رأيًا استشاريًا طلبته الجمعية العامة من مصر ٢٠٢٢ قبل أحداث ٧ أكتوبر الهدف منه تقييم كامل لآثار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابع نصري، أن هذه المرافعة تأتي بالتزامن مع خطة طويلة المدة وضعتها الدولة المصرية لإبراز التجاوزات وجرائم الحرب التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من ٥٠ عامًا على المستوى الحقوقي الدولي وعلى رأس هذه التحركات الحقوقية البيان الصادر عن ٧١ دولة، والتي شاركت فيه البعثة المصرية بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان في أكتوبر ٢٠٢٢ أطلق فيها مندوب مصر الدائم نداء عاجلًا للمجتمع الدولي بوقف إطلاق النار ومحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني.

وأوضح نصري، أنه من المتوقع خلال الدورة الـ٥٥ لمجلس حقوق الإنسان والمزمع عقدها في الفترة من 26 فبراير وحتى ٥ أبريل أن تتحرك مصر بشكل مكثف داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمطالبة بتفعيل دور لجان التحقيق والضغط على الجانب الإسرائيلي للسماح بدخولها وتوثيق التجاوزات والانتهاكات في قطاع غزة بشكل خاص، ومن المتوقع أن يصدر بيان هام من بعثة مصر الدائمة في الأمم المتحدة تحت البند السابع، وهو حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تطالب فيه أعضاء المجلس الـ٤١ بإصدار تقرير شامل يرصد آخر التطورات الحقوقية والإنسانية في قطاع غزة يرفع بشكل عاجل للجمعية العامة.