النائبة إيلاريا حارص تصطحب وفد "شباب ورياضة النواب" لمعاينة مراكز وأندية البحر الأحمر

اصطحبت النائبة إيلاريا سمير حارص، اليوم الثلاثاء، وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك في اليوم الثاني على التوالي، لاستكمال معاينة مراكز الشباب والأندية بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.



جاء ذلك في ضوء طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة إيلاريا سمير حارص، إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن إحلال وتجديد العديد من الملاعب بمراكز الشباب والأندية، والانتهاء من الإنشاءات المتبقية، وبناء عليه تم تشكيل لجنة من الشباب والرياضة بمجلس النواب، لعمل زيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر للمرور على المراكز والنوادي ومعاينتها على أرض الواقع.



بدأت اللجنة في تنفيذ مهامها، وذلك من خلال لقاء مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتم زيارة ومعاينة كل من (نادي سفاجا الرياضي - نادي الشاطئ الرياضي- نادي الشباب المسحيين - نادي الشبان المسلمين)، بمدينة سفاجا، وذلك للوقوف على الاحتياجات التي تحتاجها كل من هذه النوادي.

من جانبها، توجهت النائبة إيلاريا سمير حارص، بالشكر إلى رئيس لجنة الشباب والرياضة الدكتور محمود حسين، وجميع أعضاء اللجنة على سرعة استجابتهم ودعمهم المستمر للشباب.