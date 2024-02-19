نائبة تطالب الحكومة بتعظيم الاستفادة من نهر النيل كوسيلة للنقل 

أكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولى، على أهمية قطاع النقل، باعتباره قطاع حيوى وجوهرى ويدخل في أنشطة ومجالات متنوعة على مستوى مصر، لا سيما في ظل الطفرة الغير مسبوقة التي شهدها قطاع النقل السنوات الأخيرة.

وأشارت الدكتورة عايدة نصيف، خلال كلمتها بالجلسة العامة اليوم لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه تطوير قطاع النقل في مصر، إلى وسائل النقل التى تعتمد على الطاقة النظيفة والتى أصبحت الاتجاه السائد الآن فى العالم لتقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن استخدام الوقود من البترول ومشتقاته، والسير نحو استغلال المشروعات الخضراء الذكية والتى تساهم فى حل المشكلات البيئية، مشيرة إلى أن وسائل النقل الكهربائية باعتبارها وسيلة آمنة وسريعة وقليلة التكلفة وتعمل على تلافى مشاكل الارتفاع فى الاسعار الخاصة بالبترول والغاز.

وقالت عضو مجلس الشيوخ: أعلم جيد أن مصر تسعى إلى التحول للطاقة النظيفة ولكن نريد تعظيم هذا السعى ودعم كل الجهود التصنيعية والتجارية والتى تسهم فى تسريع وتيرة التحول من الطاقة الاحفورية إلى الطاقة الخضراء.

وطالبت من الحكومة بشأن النقل النهري تعظيم الاستفادة من نهر النيل كوسيلة للنقل حيث تكلفة النقل النهري أرخص مقارنة بغيره ويعمل على تخفيف الضغط المرورى على النقل البري، وتخفيف الزحام والتكلفة لصيانة الطرق والاستعانة بالتقنيات الحديثة في مجال النقل النهري والايدى العاملة المدربة.



وأكدت الدكتورة عايدة نصيف أن هناك حاجة ملحة إلى حلول نقل اكثر تكون صديقة للبيئة ويمكن للذكاء الاصطناعى تحسين الطرق من أجل كفاءة استهلاك الوقود وإدارة البنية التحتية، مشيرة إلى أن هذا كله يمهد الطريق أيضًا لنظام أكثر أمانًا واستدامة.