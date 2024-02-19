الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رفع جلسة مجلس الشيوخ.. والعودة للانعقاد 3 مارس

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد الأحد الموافق 3 مارس المقبل.

 

إحالة طلب مناقشة عامة بشأن إستراتيجية تطوير قطاع النقل للجان المختصة بالشيوخ

 

وقبيل رفع الجلسة، قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إحالة طلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن خطة تطوير قطاع النقل، والمناقشات ورد الحكومة، للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

 

من جانبها، كشفت المهندسة منى حسن قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، جهود الوزارة لمشاركة القطاع الخاص للاستثمار في القطاع.

 

وقالت: نحن نعمل على تهيئة البنية الأساسية لدخول القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل.

 

وأشارت إلى أن الوزارة نجحت في دخول القطاع الخاص في ملف النقل، مؤكدة أن من بين مشاركات القطاع الخاص نقل البضائع عن طريق السكة الحديد من خلال شركات خاصة.

 

وأكدت أن هناك شركات عالمية في تشغيل محطات الحاويات، مشيرة إلى أن الموانئ البحرية تم تطويرها، مما أدى إلى زيادة معدلات التداول من خلال الموانئ المصرية.

 

وأكدت أن العمل يتم على قدم وساق لتهيئة المناح الاستثماري والتشريعي من أجل دخول القطاع الخاص في كافة المشروعات، قائلة: كل مشروعات وزارة النقل في البنية التحتية تتم بأياد مصرية خالصة.

 

وكشفت أن النقل النهري أصبح منظومة متكاملة من خلال عمليات التطوير التي يشهدها، قائلة: النقل النهري سيشهد طفرة هائلة بعد دخول القطاع الخاص، ويتم تهيئة البنيئة المعلوماتية، بهدف عمل نافذة واحدة للحصول على التراخيص، تمهيدا لدخول القطاع الخاص.

 

وأوضحت، أن هناك العديد من الموانئ التي يوجد بها شركات قطاع خاص، إلا أن الدولة هي التي تقوم بعملية التهيئة والإشراف والمتابعة.

مجلس الشيوخ شهر مارس قطاع النقل مشروعات النقل البنية الاساسية القطاع الخاص

مواد متعلقة

إسكان الشيوخ: منظومة النقل تشهد اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية

تيسير مطر: قطاع الطرق والكبارى فى مصر يشهد طفرة غير مسبوقة

حسام الخولي: عدم صيانة مشروعات النقل يؤثر سلبا على الاستثمارات

برلمانى: "النقل" من أهم المحاور فى مصر ومن المشروعات المساعدة على جذب الاستثمار

"طاقة الشيوخ": كلمة الرئيس السيسى فى "إيجبس 2024" اتسمت بالشفافية والمصارحة

بهاء أبوشقة: منظومة النقل بمصر تمثل شريان الحياة

نبيل دعبس: السكة الحديد كانت تستحق التطوير والتأهيل بسرعة للنهوض بخدماتها

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيًا على تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية

الأكثر قراءة

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

لتلبية احتياجات المواطنين.. إعادة توزيع منافذ أهلًا رمضان المتحركة جغرافيًا بنطاق كل محافظة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟

الاحتلال الإسرائيلى يخشى من قرار "العدل الدولية" بشأن الأراضى الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى في مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟