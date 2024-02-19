الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

إسكان الشيوخ: منظومة النقل تشهد اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية

اللواء خالد سعيد
اللواء خالد سعيد

قال اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن منظومة النقل تشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية، سواء الطرق والمحاور والكبارى، والنقل البحري والنهري والسكة الحديد والقطار الكهرباء، وكل ما هو متعلق بشبكة الطرق، والموانئ وغيرها من القطاعات المتعلقة بمنظومة النقل، متسائلا عن استدامة الخدمات العظيمة التى يقدمها القطاع، إضافة للشراكة مع القطاع الخاص، قائلا:" هل هناك شراكة مع القطاع الخاص فى ظل وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى ترتيب مصر لتصبح الـ18 عالميًا فيما يخص شبكة الطرق.

فيما قال النائب المهندس أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، إن للحزب رأي من شقين حول موضوع إستراتيجية قطاع النقل في مصر، الشق الأول مشرق والثاني مظلم. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة الطلب المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر.

وقال "شعبان" في كلمته: إن قطاع النقل يكاد يكون الوحيد الذي له إستراتيجية متكاملة واضحة المعالم محددة الأهداف، تم تنفيذ 95% من خطته، بقيمة حوالي 2 ترليون جنيه، من 7 آلاف كيلومتر إنشاء طرق جديدة، و10 آلاف تطوير طرق، ورفع كفاءة ألف كوبري ونفق رابط.

واستكمل نائب التجمع: رغم كل تلك الإنجازات فإن لم يكن لها صدى في رفع الناتج المحلي الإجمالي إذن هناك خلل، وإذا لم يكن لها صدى أو تنمية اقتصادية حقيقية وانخفاض أسعار السلع بعد تقصير زمن النقل وسرعته هناك إذن خلل. 

وتسائل: إذا كانت الدولة صرفت كل هذه الأرقام والملايين لإنجاح قطاع ولم يكن له صدى على باقي القطاعات، بالتالي هناك خلل في القطاعات الأخرى، وكل مسئول في تلك القطاعات يعتبر مشارك في إهدار مال عام طالما لم يُنفذ ويُنجر على مدار 10 سنين سابقة.

وحذر نائب التجمع: "نحن في أزمة وفي غليان عاوزين ناس مبدعين مقاتلين، لا مانع من أن نقول لأي مسئول لا يعمل متشكرين وندور على غيره طالما لم يستطيع الاستفادة من هذا الإنجاز يبقى يروح ونشوف غيره".

اللواء خالد سعيد مجلس الشيوخ منظومة النقل القطاعات المتعلقة الخدمات العظيمة

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