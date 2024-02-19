"طاقة الشيوخ": كلمة الرئيس السيسى فى "إيجبس 2024" اتسمت بالشفافية والمصارحة

أشاد النائب مجدي سليم، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024)، مؤكدًا أن الأرقام في مجال الطاقة تعكس حجم الإنجاز في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شهدت مصر طفرة في هذا المجال، وتم إدخال الغاز لـ15 مليون وحدة سكنية، وأكثر من نصف مليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي.

وأكد وكيل طاقة الشيوخ أن كلمة الرئيس السيسي اتسمت بالوضوح والشفافية حول حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والتعامل معها، حيث قال الرئيس السيسي: "هيبقي فيه تحد للدول اللى زي مصر مش بس التمويل.. مصر بقالها أزمة كورونا سنتين تحدي اقتصادي كبير.. الأزمة الروسية الأوكرانية.. الحدود المختلفة مع ليبيا والسودان والآن في قطاع غزة".

وأكد "سليم" أن الدول المتقدمة لم تف بتعهداتها فيما يتعلق بمجالس المناخ وتقديم الدعم للدول الإفريقية المتضررة؛ جراء الثورة الصناعية والتكنولوجيا في الدول المتقدمة، حيث كان في مؤتمر المناخ في باريس التعهد بتقديم دعم 100 مليار جنيها للدول الإفريقية المتضررة، وهو ما لم يحدث، حيث حجم ما قدم أقل من ذلك، وتابع قائلًا: وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي في كلمته: إن مؤتمر باريس للمناخ تحدث عن توفير 100 مليار دولار لصالح الطاقة ودعم المناخ، متابعا: "لو الكلام ده اتحقق بالفعل من 8 سنوات.. ولكن لم تُضخ أموال بالقيمة دي طبقا للتعهدات اللى تمت.. دول متقدمة وعندها اقتصادات ضخمة وعملاقة وهي المسئولة عن الكثير من أسباب التغير المناخي الموجود في العالم.

وكان قد تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تأثير الأوضاع فى قطاع غزة على الدولة المصرية، قائلا: "شايفين الممر الملاحي اللى كان بيجيب لمصر 10 مليارات دولار سنويا.. تراجع بنسبة 40 – 50% والمفروض الدولة لها التزامات وشراكات تنمية وتمويل.. أنا مش بشتكي وهذا الطرح اللي بنتكلم عليه من خلال حرص الدولة المصرية على تنفيذ التعهدات.. إحنا فعلا 15 مليون وحدة بيشتغلوا بالغاز الطبيعي، وأكثر من نصف مليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي.. ولو فيه فرصة تمويل هنعمل أكثر من كده".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة: فرصة إن بنتكلم عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي فيه إفريقيا على سبيل المثال فيه قدرات للطاقة المتحددة توفر آلاف الميجاوات من الكهرباء زي الطاقة المائية والسدود.. بس الأرقام المطلوبة أرقام ضخمة والدول الإفريقية ليست لديها القدرة والإمكانات من أجل توفير هذه الأرقام.. الدول الغنية عندها مشاكل مخاطر الائتمان عليها كبير عبء كبيرة.. عمرنا ما هنحقق المستهدفات إلا إذا كلنا وضعنا إيدينا في إيدين بعض، مؤسسات التمويل والقطاع الخاص، مع مراعاة الظروف المختلفة للدول منخفضة الاقتصاد".