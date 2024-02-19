الإثنين 19 فبراير 2024
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سياسي

بهاء أبوشقة: منظومة النقل بمصر تمثل شريان الحياة

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبوشقة

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن منظومة النقل بمصر سواء النقل البري أو البحري أو الشحن الجوي موضوع لا بد أن نقف عنده مليًا باعتبار أن هذه المنظومة تمثل شريان الحياة لأي بلد، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستقيم أي تقدم صناعي أو سياحي.. وكل الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية لا تستقيم إلا إذا كنا أمام منظومة النقل مريحة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والتي تناقش الطلب المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر.

وأضاف أبوشقة أنه فيما يتعلق بمشروعات النقل الزراعي وخلافه، من هنا كانت الاستراتيجية التي تبناها الرئيس السيسي بأن نكون أمام استراتيجية تنتهي في 30 يونيو 2024 بتكلفة 1 ونصف ترليون جنيه في هذا الشأن. ولعل هذا البعد الذكي واستشراف آفاق المستقبل بأن نكون أمام دولة عصرية، والنقل هو شريان الحياة، والمصريون وغيرهم شاهدون على الطفرة والمسيرة المتقدمة وفقًا لأحدث التقنيات المستخدمة في المنظومة.

وتابع: جميعنا شهدنا فترات تأخر القطارات بالساعات الطويلة، وكان هو الحال في الطرقات السريعة غير المؤهلة، وما آلت إليه الأوضاع حاليًا أصبحنا أمام منظومة حقيقية متكاملة وآمنة، وأيضًا محطة الرئيس عدلى منصر المركزية التبادلية العملاقة حصلت على أفضل مشروع نقل في العالم، وحصول مصر على الجائزة المميزة من بنك التنمية الإفريقي على مشروع محطة عدلي منصور، والتي شهدوا لها بأنه أعظم مشروع.

وأشار وكيل الشيوخ: منذ عصر محمد علي جرى تحديث السفن البحرية والطرق البرية حتى وصلنا إلى أن أصبحنا أمام دولة على النظام العالمي لنستقبل السفن العملاقة.  واختتم أبوشقة: في هذا المجال ليس من طبعي أن أقدم شكر، لكن أحيي بالنسبة للمجهودات الضخمة التي يشيد بها الجميع وخاصة النقل الذكي الذي يقلل من نسبة الحوادث بنسبة 40%.

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