الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

نبيل دعبس: السكة الحديد كانت تستحق التطوير والتأهيل بسرعة للنهوض بخدماتها

الدكتور نبيل دعبس
الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات

قال  الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن السكة الحديد المصرية ثاني أقدم دولة على المستوى العالمي في وجود السكة الحديد كوسيلة للنقل البري.

وأشار "دعبس"، إلى أن السكة الحديد كانت  تستحق التطوير والتأهيل وبسرعة من أجل النهوض بها وتقديم خدمة متميزة، وهو الأمر الذي استجابت له القيادية السياسية، حيث وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي السكة الحديد على رأس الأولويات، وتم تخصيص أكثر من 224 مليار جنيه مصر لتطوير هذا المرفق الحيوي والهام، وهو الأمر الذي تم بالفعل، كما تم العمل على التدريب والتأهيل  لكل العاملين بهذا المرفق الهام وبات والمظهر العام الآن مشرف للغاية.

طلب مناقشة عامة مقدم من النائب هشام الحاج علي بشأن منظومة النقل

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش طلب مناقشة عامة مقدم من النائب هشام الحاج علي بشأن منظومة النقل.

وطالب "دعبس" وزارة النقل بالعمل على التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وقال إن وزارة التخطيط أكدت أن 80%، من خطة التنمية للدولة ستقوم بها للدولة و20 بالمائة للقطاع الخاص، وهذا أمر به خلل ولابد من إتاحة الفرصة للقطاع الخاص؛ لأنه سوف يتم التحول من القطاع العام للخاص بعد إعادة التقييم والطرح ببورصة.

وقال علي وزارة النقل أن تأتي بشركة عالمية لإجراء التقييم حتى يكون هناك ثقة للمشاركة في الاسهم وفي تلك الشركات، ويفضل أن يكون التقييم من شركات أجنبية عالمية متخصصة ولها خبرة في عملية التقييم.

الدكتور نبيل دعبس مجلس الشيوخ وسيلة للنقل البري السكة الحديد المصرية التطوير والتاهيل

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