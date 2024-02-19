الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حسام الخولي: عدم صيانة مشروعات النقل يؤثر سلبا على الاستثمارات

حسام الخولي
حسام الخولي

تساءل حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ: "متى سيدخل القطاع الخاص لتخفيف القروض التي حصل عليها قطاع النقل؟"

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن خطة تطوير قطاع النقل في مصر مع هذه الاستثمارات القوية في قطاع النقل ومردودها واضح، لابد من وجود خطة لضمان استدامة الخدمة.

وأشار النائب إلى أن عدم إجراء الصيانة لمشروعات النقل، سيؤثر سلبا على الاستثمارات وما تم صرفه، مؤكدا أن هناك بعض المواطنين لا يتحملون تكلفة هذا التطوير، وخصوصا فيما يتعلق بتذاكر القطارات.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بكشف موقف خط سكة السكة الحديد بين البحر الأحمر والأقصر، قائلا: هو حلم ليس للمواطن المصري فقط، ولكنه يمثل نقلة غير طبيعية في قطاع السياحة، مشيرا إلى أن هذا الخط سيكون له مردود إيجابي كبير على السياحة، لاسيما وأنه سيربط بين السياحة الأثرية في الأقصر، والسياحة الشاطئية في البحر الأحمر.

النائب حسام الخولي الهيئة البرلمانية مجلس الشيوخ تخفيف القروض قطاع النقل

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