برلمانى: "النقل" من أهم المحاور فى مصر ومن المشروعات المساعدة على جذب الاستثمار

أكد النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن قطاع النقل من أهم المحاور فى مصر ويعد من المشروعات التى تساعد على جذب الاستثمار والمستثمرين.

وقال "الهضيبي"، خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ المنعقدة الآن، لمناقشة طلب المناقشة العامة بتطوير قطاع النقل فى مصر إنه يطالب بضرورة إيجاد خطة لتوطين صناعة النقل فى مصر وبخاصة النقل الذكى.

ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي بقطاع النقل والاهتمام بالنقل الذكى والبحري والكهربائي

كما طالب بضرورة الاهتمام بالبحث العلمي بقطاع النقل والاهتمام بالنقل الذكى والبحري والكهربائي في مصر، بالإضافة إلى رفع كفاءة الموانئ البحرية وتنفيذ ممرات لوجستية لتنشيط حركة التجارة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن خطة تطوير قطاع النقل في مصر.

فيما قال النائب المهندس أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب التجمع؛ إن للحزب رأيا من شقين حول موضوع استراتيجية قطاع النقل في مصر، الشق الأول مشرق والثاني مظلم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة الطلب المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر.

قطاع النقل يكاد يكون الوحيد الذي له استراتيجية متكاملة واضحة المعالم محددة الأهداف

وقال "شعبان" في كلمته، إن قطاع النقل يكاد يكون الوحيد الذي له استراتيجية متكاملة واضحة المعالم محددة الأهداف، تم تنفيذ 95% من خطته، بقيمة حوالي 2 تریلیون جنيه، من 7 آلاف كيلومتر إنشاء طرق جديدة، و10 آلاف تطوير طرق، ورفع كفاءة ألف كوبري ونفق رابط.

واستكمل نائب حزب التجمع، رغم كل تلك الإنجازات فإن لم يكن لها صدى في رفع الناتج المحلي الإجمالي إذن هناك خلل، وإذا لم يكن لها صدى أو تنمية اقتصادية حقيقية وانخفاض أسعار السلع بعد تقصير زمن النقل وسرعته هناك إذن خلل.

وتساءل: إذا كانت الدولة صرفت كل هذه الأرقام والملايين لإنجاح قطاع ولم يكن له صدى على باقي القطاعات، بالتالي هناك خلل في القطاعات الأخرى، وكل مسئول في تلك القطاعات يعتبر مشاركا في إهدار مال عام، طالما لم يُنفذ ويُنجر على مدار 10 سنين سابقة، وحذر نائب التجمع: "نحن في أزمة وفي غليان، عاوزين ناس مبدعين مقاتلين، لا مانع من أن نقول لأي مسئول لا يعمل متشكرين وندور على غيره طالما لم يستطع الاستفادة من هذا الإنجاز يبقى يروح ونشوف غيره".