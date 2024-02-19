الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

نائبة بالشيوخ: قطاع النقل شهد تطورا غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

النائبة حياة خطاب
النائبة حياة خطاب

أشادت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، بطلب المناقشة العامة للنائـب هشـام الحـاج حول استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات ووسائل النقل الذكي، مؤكدة ان هذا الملف يعد من أهم الملفات.

واكدت خطاب خلال تصريحات لها على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، ان قطاع النقل والمواصلات من انجح القطاعات تحقيقا للأهداف حيث شهد تطورا غير مسبوق منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية وبناء الجمهورية الجديدة  ، مضيفة ان هناك كم كبير من التغيرات لحقت بهذا القطاع لفتح  شرايين الدولة المصرية والنقل الذكي الذي نقل مصر الى مصاف الدول الكبرى.

وأشارت خطاب إلى  أهمية دورالقطاع الخاص أيضا من خلال وثيقة ملكية الدولة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة القطاعات وليس فقط قطاع النقل، موجه التحية والشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أولى اهتماما خاصا لهذا القطاع بداية من تنفيذ استراتيجية  النقل الحديث  التي تضمنت تطوير السكك الحديدية وصولا إلى احدث التقنيات في وسائل النقل

وشددت عضو مجلس الشيوخ انه قديما كانت الدولة  تعاني سنويا من حوادث القطارات، واليوم اصبح لدينا سكك حديد مصر، التي نفتخر بها جميعا، بجانب مشروعات الجر الكهربائي المونريل والاونريل والقطار الكهربائي السريع  وتطوير أسطول النقل العام، والنقل البحرى وتطوير الموانئ وتوطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي وكل ذلك مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل وطرح الفرص

 

النائبة حياة خطاب قطاع النقل في مصر مجلس الشيوخ وسائل النقل الذكي الجمهورية الجديدة

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