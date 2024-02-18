الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: مصر تواصل دورها الداعم للشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه

مايسة عطوة
مايسة عطوة

أكدت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن تقدم مصر بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية تحمي الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ومناهضة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وأضافت مايسة بأن مصر من خلال تلك المذكرة تؤكد على عدم شرعية المستوطنات التي يقوم الاحتلال ببنائها والتوسع فيها في غزة، وكذلك التأكيد على عنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلية، بما يخالف القوانين والدولية. 

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وشددت عضو مجلس النواب على أن مصر تواصل دورها الداعم للشعب الفلسطيني، للحصول على حقوقه التاريخية، بإقامة دولته المستقلة وهو ما تم ترجمته من خلال التحركات الدبلوماسية وموقفها الثابت من دعم القضية. 

وأكدت مايسة أن إسرائيل تمادت في جرائمها وعدوانها الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وارتكبت جرائم حرب ومجازر إبادة جماعية وقف العالم والمجتمع الدولي صامتًا أمامها، في نفس الوقت الذي لم تتخلى فيه مصر عن دورها، فقدمت المبادرات، وبسطت ذراعيها لأطراف الصراع من أجل وقف إطلاق النار وإنقاذ أرواح الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني وحماية القضية الفلسطينية من التصفية.

النائبة مايسة عطوة محكمة العدل الدولية الانتهاكات الاسرائيلية الإحتلال الإسرائيلي غزة

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