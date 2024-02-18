الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حماس ترحب ببيان "الاتحاد الإفريقى" لوقف العدوان على غزة

القمة الافريقية
القمة الافريقية

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالبيان الختامي الصادر عن قمة الاتحاد الإفريقي الـ 37 المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الداعي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأضافت الحركة في بيان: "نرجو ترجمة البيان بخطوات عملية من كافة الدول الأفريقية الصديقة، بما يُسهم في وقف العدوان وحرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

ودعت إلى قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، ودعم نضال الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه الوطنية المشروعة وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

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القمة الإفريقية تطالب إسرائيل بالاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار

البيان الختامي للقمة الإفريقية 

وطالب البيان الختامي لقمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إسرائيل بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في غزة.

وقال البيان الصادر عن القمة، الأحد: "ندين الحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني عزل".

ودعا البيان إسرائيل للاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، منددًا بالعقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء.

كما دان البيان الدعم المقدم من بعض الدول للاحتلال وإطلاق العنان له لمواصلة عملياته العسكرية، وطالب برفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.

حماس القمة الإفريقية غزة وقف العدوان الإحتلال الإسرائيلي

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