سلامًا للصامدين فى غزة.. فيديو جديد لـ عم ربيع الفكهانى بائع البرتقال: ياريتنى معاهم

“عايز أنام نومتهم، وأعيش عيشتهم، وأحزن الحزن بتاعهم ده”.. بهذه الكلمات تحدث العم ربيع حسن، بائع البرتقال، الذي ظهر في فيديو سابق يُلقي الفاكهة على حافلات مساعدات متوجهة لقطاع غزة، كانت تمر من جوار “فرِش" الفاكهة الخاص به في منطقة الحوامدية بالجيزة.

العم ربيع الذي نال إعجاب الملايين في الوطن العربي تقديرًا لمشاعره التضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين في ظل العدوان الإسرائيلي الذي يتعرضون له للشهر الخامس على التوالي، فدفع نحو 30 ألفًا منهم أرواحهم، وتهدمت مئات الآلاف من المنازل، وأصبح أكثر من مليون ونصف المليون منهم بلا مأوى.

في الفيديو التالي؛ يتحدث "بائع الفاكهة الصعيدي عن لحظات يقول إنها الأفضل في حياته: