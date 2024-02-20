محافظ البحر الأحمر يستجيب لمطالب "رياضة النواب" بتخصيص أراضي لإقامة مراكز شباب

وافق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على مطالب لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، بتخصيص عدد من الأراضي بمختلف مدن المحافظة لإقامة مراكز شباب عليها.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة بمحافظ البحر الأحمر، اليوم، لمناقشة دعم الأنشطة الرياضية والشبابية بالمحافظة، في إطار الزيارة التفقدية بناءا على طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، خلال اللقاء، إن هناك عدة مطالب للمواطنين أهمها تخصيص أراضي من قبل المحافظة في الأماكن التي لا يوجد بها مراكز شباب، وذلك لإقامة ملاعب عليها بالتعاون بين اللجنة والوزارة والمحافظة.



وأكد رئيس لجنة الشباب، أن تخصيص أراضي من المحافظة لإقامة مراكز شباب عليها سيساعد في الحفاظ على الشباب كما سيحافظ عليهم من مشاكل الإدمان وعدم استغلالهم بأي صورة من صور الاستغلال السيئ.

من جانبه كلف اللواء عمر حنفي، محافظ البحر الأحمر، وكيل وزارة الشباب بالمحافظة، بسرعة تقديم خريطة متكاملة خلال أسبوعين لإنشاء مراكز شباب وملاعب بالمناطق المحرومة في المدن السبع التابعة للمحافظة، على أن تكون البداية في الغردقة ورأس غارب، وذلك لسرعة إصدار قرارات التخصيص للأماكن المقترحة.



وطالب الدكتور محمود حسين، خلال الاجتماع، بسرعة استخراج رخصة هدم أرض استاد الغردقة، وذلك لسرعة إنشاء القرية الأولمبية بالغردقة، لا سيما أنه سيتم بيع أرض الاستاد من خلال نظام الاستبدال ووضع أموالها في إنشاء القرية الأولمبية.

من جانبه طالب اللواء عمرو حنفي، الإدارة الهندسية بالمحافظة، بسرعة بحث أسباب تأخر استخراج رخصة الهدم، والعمل على استخراجها في أسرع وقت حتى يتم إقامة القرية الأولمبية من قبل وزارة الشباب.

وفي سياق متصل وجه الدكتور محمود حسين الشكر لمحافظ البحر الأحمر، على الاستجابة السريعة لمطالب لجنة الشباب، مؤكدا أنه يقدم نموذجا يحتذى به في التعاون بين المجلس التشريعي والحكومة.