الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسى تكرم حزب الاتحاد

الحملة الرسمية للرئيس
الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي

كرمت الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، وذلك لدور الحزب خلال أعمال الحملة الانتخابية للرئيس، والمجهودات التي قدمها من خلال تنظيم العديد من المؤتمرات في مختلف محافظات الجمهورية؛ لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2023، وكذلك التعريف بالإنجازات التي تمت خلال الـ10 سنوات الماضية.

جاء ذلك بحضور قيادات وأعضاء الحزب، من بينهم النائب السابق محمد الشورى، النائب الأول لرئيس الحزب، ومحمد أبوشامة، الأمين العام للحزب، وعامر أبوزيد، أمين عام الحزب بسوهاج وقطاع صعيد، وسعد الجمل، أمين عام الحزب بالإسكندرية وقطاع الدلتا، ومحمود ناجي أمين المنوفية، وعماد سلامة أمين الشباب.

من جهته؛ أعرب المستشار رضا صقر، عن خالص اعتزازه بتلك اللفتة الطيبة من الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، التي كان لها دور كبير في خروج الانتخابات الرئاسية بهذا المظهر الحضاري والمشرف الذي رأيناه جميعًا، والذي كلل بأكبر نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية.

استكمال ما تحقق خلال السنوات الـ10 الماضية

وقال رئيس حزب الاتحاد: إننا نتطلع لاستكمال ما تحقق خلال السنوات الـ 10 الماضية، لتحقيق تطلعات الشعب المصري العظيم، الذي واجه تحديات كبيرة، ويستحق الآن أن يجني ثمار هذا التحمل والصبر الذي طال سنوات، مضيفًا أن الـ10 سنوات الماضية كانت أرضية جيدة ومناسبة لانطلاقة اقتصادية حقيقية، قادرة على امتصاص الأزمات التي تسببت فيها الصراعات القائمة.

وأشار المستشار رضا صقر، إلى أن المنطقة تمر حاليًا بتطورات دقيقة للغاية ومرحلة فاصلة، والتي لم يكن معها خيار آخر سوى استمرار تلك القيادة التي تستطيع أن تدير الأزمة وتقف في وجه المخاطر التي تحدق بأمننا القومي.

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