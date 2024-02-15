طارق شكري: زيارة أردوغان تفتح صفحة جديدة في مستقبل العلاقات المصرية التركية

أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر، والقمة المصرية التركية مع الرئيس السيسي، قائلا: زيارة مهمة وفارقة بكل معاني الكلمة وتفتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين.



ونوه “شكري” في تصريحات له، إلى ترحيب الرئيس السيسي بزيارة نظيره التركي أردوغان للقاهرة وهى الأولى منذ أكثر من 11 عامًا لتفتح صحفة جديدة بين البلدين تثري العلاقات الثنائية، وتأكيد الرئيس السيسي اعتزاز مصر وتقديرها للعلاقات الممتدة، مع تركيا والارث الحضاري والثقافي المشترك بيننا.



وأوضح وكيل اسكان البرلمان، أن الزيارة تأتي في توقيت هام وتؤكد دور مصر المحوري واستحالة الاستغناء عن علاقات متينة معها، لافتا أن الزيارة ستساهم بشكل كبير في زيادة التفاهم والوصول إلي نقاط اتفاق في كثير منً الملفات بين البلدين، وحدوث طفرة اقتصادية حقيقية في مختلف مجالات التبادل التجاري.

واختتم المهندس طارق شكري، أن زيارة الرئيس أردوغان اعتراف من الجميع ومنهم تركيا، بدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط، وثقلها إقليميا ودوليا، وستصب في صالح البلدين.